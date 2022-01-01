Directorio de Empresas
M1 Finance
M1 Finance Salarios

El salario de M1 Finance va desde $50,250 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $175,875 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de M1 Finance. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $165K
Atención al Cliente
$62.7K
Marketing
$127K

Operaciones de Marketing
$50.3K
Diseñador de Producto
$119K
Gerente de Producto
$169K
Gerente de Ingeniería de Software
$176K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En M1 Finance, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en M1 Finance es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $175,875. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en M1 Finance es $126,630.

