La compensación de Ingeniero de Software in Wroclaw Metropolitan Area en Luxoft va desde PLN 144K por year para L2 hasta PLN 265K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Wroclaw Metropolitan Area totaliza PLN 168K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
