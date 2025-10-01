Directorio de Empresas
Luxoft
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Wroclaw Metropolitan Area

Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Wroclaw Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Wroclaw Metropolitan Area en Luxoft va desde PLN 144K por year para L2 hasta PLN 265K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Wroclaw Metropolitan Area totaliza PLN 168K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Luxoft in Wroclaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 265,712. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Ingeniero de Software role in Wroclaw Metropolitan Area is PLN 194,012.

Otros Recursos