La compensación de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en Luxoft va desde PLN 125K por year para L2 hasta PLN 329K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Warsaw Metropolitan Area totaliza PLN 236K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
