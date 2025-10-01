Directorio de Empresas
Luxoft
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • United States

Luxoft Ingeniero de Software Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Luxoft va desde $92.5K por year para L1 hasta $107K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
Regular Software Engineer
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
Senior Software Engineer
$120K
$120K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$132K
$132K
$0
$111
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Luxoft in United States está en una compensación total anual de $144,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luxoft para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $110,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Luxoft

Otros Recursos