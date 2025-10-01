Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Ukraine

La compensación de Ingeniero de Software in Ukraine en Luxoft va desde UAH 1.42M por year para L2 hasta UAH 3.18M por year para L5. El paquete de compensación year mediano in Ukraine totaliza UAH 1.78M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) UAH -- UAH -- UAH -- UAH -- L2 Regular Software Engineer UAH 1.42M UAH 1.41M UAH 0 UAH 5.9K L3 Senior Software Engineer UAH 2.19M UAH 2.19M UAH 0 UAH 0 L4 Lead Software Engineer UAH 3.13M UAH 3.13M UAH 0 UAH 0 Ver 3 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

