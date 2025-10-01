Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Sofia City Province

La compensación de Ingeniero de Software in Sofia City Province en Luxoft va desde BGN 105K por year para L3 hasta BGN 114K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Sofia City Province totaliza BGN 101K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 Regular Software Engineer BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L3 Senior Software Engineer BGN 105K BGN 105K BGN 0 BGN 0 L4 Lead Software Engineer BGN 114K BGN 114K BGN 0 BGN 0 Ver 3 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

