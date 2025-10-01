Directorio de Empresas
Luxoft
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Sofia City Province

Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Sofia City Province

La compensación de Ingeniero de Software in Sofia City Province en Luxoft va desde BGN 105K por year para L3 hasta BGN 114K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Sofia City Province totaliza BGN 101K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Luxoft in Sofia City Province está en una compensación total anual de BGN 117,946. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luxoft para el puesto de Ingeniero de Software in Sofia City Province es BGN 100,744.

