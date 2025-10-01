Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Romania

La compensación de Ingeniero de Software in Romania en Luxoft va desde RON 93.2K por year para L1 hasta RON 249K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Romania totaliza RON 142K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) RON 93.2K RON 93.2K RON 0 RON 0 L2 Regular Software Engineer RON 132K RON 132K RON 0 RON 0 L3 Senior Software Engineer RON 214K RON 214K RON 0 RON 464.5 L4 Lead Software Engineer RON 249K RON 249K RON 0 RON 0 Ver 3 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

