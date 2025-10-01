Directorio de Empresas
Luxoft
Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Romania

La compensación de Ingeniero de Software in Romania en Luxoft va desde RON 93.2K por year para L1 hasta RON 249K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Romania totaliza RON 142K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
RON 715K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Luxoft in Romania está en una compensación total anual de RON 282,079. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luxoft para el puesto de Ingeniero de Software in Romania es RON 141,517.

Otros Recursos