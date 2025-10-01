Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Krakow Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Krakow Metropolitan Area en Luxoft va desde PLN 167K por year para L2 hasta PLN 251K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Krakow Metropolitan Area totaliza PLN 222K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 167K PLN 167K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 241K PLN 241K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 251K PLN 251K PLN 0 PLN 0 Ver 3 Más Niveles

PLN 600K Que te Paguen lo que Valés Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de PLN 113K+ (a veces PLN 1.13M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( PLN ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RRHH / Reclutamiento? Creá una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Luxoft ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título