Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Guadalajara Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Guadalajara Metropolitan Area en Luxoft va desde MX$31.1K por year para L1 hasta MX$62K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Guadalajara Metropolitan Area totaliza MX$49.2K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of MXMX$69,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Ingeniero de Software role in Guadalajara Metropolitan Area is MXMX$49,222.

