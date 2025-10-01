La compensación de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Luxoft va desde ₹1.57M por year para L2 hasta ₹2.53M por year para L3. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹2.18M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
