La compensación de Ingeniero de Software in Germany en Luxoft va desde €64.3K por year para L2 hasta €86.5K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Germany totaliza €75.1K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
