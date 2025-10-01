La compensación de Ingeniero de Software in Bucharest Metropolitan Area en Luxoft va desde RON 93.2K por year para L1 hasta RON 296K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Bucharest Metropolitan Area totaliza RON 141K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
