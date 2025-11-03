Directorio de Empresas
Lunatech
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Lunatech Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Netherlands en Lunatech totaliza €54.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lunatech. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Lunatech
Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Total por año
€54.7K
Nivel
Medio
Base
€54.7K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lunatech?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Lunatech in Netherlands está en una compensación total anual de €72,370. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lunatech para el puesto de Ingeniero de Software in Netherlands es €54,126.

