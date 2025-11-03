Directorio de Empresas
Lumentum
Lumentum Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in United States en Lumentum va desde $157K hasta $215K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lumentum. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$168K - $204K
United States
Rango Común
Rango Posible
$157K$168K$204K$215K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Lumentum, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Investigador de UX en Lumentum in United States está en una compensación total anual de $214,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lumentum para el puesto de Investigador de UX in United States es $157,250.

