Lucid
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Denver And Boulder Area

Lucid Ingeniero de Software Salarios en Greater Denver And Boulder Area

Última actualización: 10/1/2025

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Lucid, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Lucid in Greater Denver And Boulder Area está en una compensación total anual de $114,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lucid para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Denver And Boulder Area es $99,000.

