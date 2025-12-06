Directorio de Empresas
Logitech
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Logitech Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Logitech va desde $107K por year para I1 hasta $277K por year para I5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $245K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 12/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
I1
(Nivel de Entrada)
$107K
$107K
$0
$0
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$125K
$110K
$8.4K
$6.2K
I4
$198K
$174K
$16.7K
$6.9K
Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Logitech in United States está en una compensación total anual de $300,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Logitech para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $192,090.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.