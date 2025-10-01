Directorio de Empresas
Logitech
Logitech Diseñador Industrial Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Diseñador Industrial in San Francisco Bay Area en Logitech totaliza $133K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Total por año
$133K
Nivel
I3
Base
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bono
$0
Años en la empresa
9 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Logitech?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador Industrial en Logitech in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $239,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Logitech para el puesto de Diseñador Industrial in San Francisco Bay Area es $133,200.

Otros Recursos