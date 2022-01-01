Directorio de Empresas
LivePerson
LivePerson Salarios

El salario de LivePerson va desde $24,097 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $402,000 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LivePerson. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $86.9K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $184K
Gerente de Programa Técnico
Median $400K

Diseñador de Producto
Median $132K
Asistente Administrativo
$24.1K
Analista de Negocios
$54.8K
Atención al Cliente
$137K
Analista de Datos
$62.4K
Gerente de Ciencia de Datos
$235K
Científico de Datos
Median $142K
Recursos Humanos
$143K
Tecnólogo de la Información (TI)
$252K
Marketing
$120K
Gerente de Producto
$132K
Gerente de Programa
$201K
Gerente de Proyecto
$402K
Reclutador
$166K
Arquitecto de Soluciones
$135K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en LivePerson es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $402,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LivePerson es $139,395.

