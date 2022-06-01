Directorio de Empresas
LiveIntent
LiveIntent Salarios

El salario de LiveIntent va desde $86,700 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $220,000 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LiveIntent. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ventas
Median $220K
Científico de Datos
$86.7K
Gerente de Producto
$87.1K

Ingeniero de Software
$99.5K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en LiveIntent es Ventas con una compensación total anual de $220,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LiveIntent es $93,296.

Otros Recursos