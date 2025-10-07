Directorio de Empresas
LG Ads Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Bengaluru en LG Ads totaliza ₹4.84M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de LG Ads. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹4.84M
Nivel
L3
Base
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹303K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en LG Ads?

₹13.98M

Últimas Submisiones de Salario
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en LG Ads in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹6,536,340. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LG Ads para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Bengaluru es ₹5,180,077.

