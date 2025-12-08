Directorio de Empresas
Levio
Levio Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in Canada en Levio va desde CA$99.8K hasta CA$145K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Levio. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$83.3K - $95K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$72.6K$83.3K$95K$106K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Levio?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Levio in Canada está en una compensación total anual de CA$145,459. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Levio para el puesto de Gerente de Producto in Canada es CA$99,849.

Otros Recursos

