Leroy Merlin
Leroy Merlin Salarios

El rango de salarios de Leroy Merlin oscila entre $13,127 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $114,425 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leroy Merlin. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $35.1K

Ingeniero/a de Software Backend

Gerente de Producto
Median $77.4K
Gerente de Ciencia de Datos
$27.6K

Científico de Datos
$16.1K
Diseñador de Producto
$114K
Ventas
$13.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$104K
Gerente de Programa Técnico
$53.4K
Capitalista de Riesgo
$20.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Leroy Merlin es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $114,425. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Leroy Merlin es $35,087.

