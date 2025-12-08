Lentech Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Russia en Lentech va desde RUB 1.27M hasta RUB 1.8M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lentech. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio $18.5K - $22K Russia Rango Común Rango Posible $16.3K $18.5K $22K $23.2K Rango Común Rango Posible

