Lennar
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • United States

Lennar Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en United States

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Lennar totaliza $100K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lennar. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Lennar
Data Engineer
Miami, FL
Total por año
$100K
Nivel
RCG
Base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bono
$10.3K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lennar?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Lennar in United States está en una compensación total anual de $103,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lennar para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in United States es $100,250.

