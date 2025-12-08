Directorio de Empresas
Lemnisk
Lemnisk Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en Lemnisk va desde ₹14.66M hasta ₹20.82M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lemnisk. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$190K - $225K
India
Rango Común
Rango Posible
$167K$190K$225K$237K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Lemnisk?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Lemnisk in India está en una compensación total anual de ₹20,818,264. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lemnisk para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹14,663,299.

Otros Recursos

