Leidos Científico de Investigación Salarios en Northern Virginia Washington DC

La compensación de Científico de Investigación in Northern Virginia Washington DC en Leidos totaliza $91.5K por year para T2. El paquete de compensación year mediano in Northern Virginia Washington DC totaliza $94K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Leidos. Última actualización: 10/7/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
T1
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Leidos?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Investigación en Leidos in Northern Virginia Washington DC está en una compensación total anual de $175,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Leidos para el puesto de Científico de Investigación in Northern Virginia Washington DC es $94,000.

