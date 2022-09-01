Directorio de Empresas
Leica Geosystems
Leica Geosystems Salarios

El salario de Leica Geosystems va desde $45,188 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $120,142 para un Ingeniero de Hardware en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leica Geosystems. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $116K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Hardware
$120K
Recursos Humanos
$45.2K

Gerente de Producto
$109K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Leica Geosystems es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $120,142. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Leica Geosystems es $112,185.

