Leia Salarios

El salario de Leia va desde $98,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $228,850 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leia. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $165K
Científico de Datos
$98K
Gerente de Programa Técnico
$229K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Leia es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $228,850. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Leia es $165,000.

Otros Recursos