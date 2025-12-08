Legato Health Technologies Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in India en Legato Health Technologies va desde ₹2.33M hasta ₹3.4M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Legato Health Technologies. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio $30.5K - $34.7K India Rango Común Rango Posible $26.5K $30.5K $34.7K $38.6K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Producto envíos en Legato Health Technologies para desbloquear! Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Legato Health Technologies ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Gerente de Producto ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.