LeasePlan Salarios

El salario de LeasePlan va desde $10,235 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $159,100 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LeasePlan. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $90.6K
Analista de Negocios
$68.6K
Analista de Datos
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Científico de Datos
$10.2K
Diseñador de Producto
$87K
Analista de Ciberseguridad
$111K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Arquitecto de Soluciones
$122K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en LeasePlan es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $159,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LeasePlan es $88,797.

