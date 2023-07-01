Directorio de Empresas
Leapfin
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Leapfin Salarios

El salario de Leapfin va desde $100,500 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $195,975 para un Marketing en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leapfin. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Marketing
$196K
Gerente de Producto
$126K
Ventas
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
$119K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Leapfin şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $195,975 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Leapfin şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $122,513 tutarındadır.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Leapfin

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Microsoft
  • Snap
  • Dropbox
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos