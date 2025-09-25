Directorio de Empresas
Leap Services Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Leap Services va desde $194K hasta $281K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Leap Services. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$220K - $255K
United States
Rango Común
Rango Posible
$194K$220K$255K$281K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Leap Services in United States está en una compensación total anual de $281,138. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Leap Services para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $193,725.

