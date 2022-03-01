LeanIX Salarios

Directorio de Empresas
El salario de LeanIX va desde $57,897 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $101,654 para un Consultor de Gestión en el rango alto.

$160K

Ingeniero de Software
Median $69.4K
Consultor de Gestión
Median $102K
Tecnólogo de la Información (TI)
$69.3K

Diseñador de Producto
$57.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$83.2K
Preguntas Frecuentes

