Lean Staffing Solutions Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Colombia en Lean Staffing Solutions va desde COP 140.93M hasta COP 192.94M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lean Staffing Solutions. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Rango Común
Rango Posible
COP 140.93MCOP 152.68MCOP 181.2MCOP 192.94M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Lean Staffing Solutions?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Lean Staffing Solutions in Colombia está en una compensación total anual de COP 192,944,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lean Staffing Solutions para el puesto de Ingeniero de Software in Colombia es COP 140,933,228.

