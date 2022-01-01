League Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de League oscila entre $68,665 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el extremo inferior y $150,750 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de League. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Ingeniero/a de Software Backend

Gerente de Producto
Median $120K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Desarrollo de Negocios
$68.7K
Redactor Publicitario
$70.9K
Legal
$144K
Diseñador de Producto
$116K
Analista de Ciberseguridad
$151K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at League is Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at League is $132,102.

