Latham & Watkins
  • Asociado

  • Greater Los Angeles Area

Latham & Watkins Asociado Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación total promedio de Asociado in Greater Los Angeles Area en Latham & Watkins va desde $451K hasta $644K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Latham & Watkins. Última actualización: 11/12/2025

Compensación Total Promedio

$517K - $605K
United States
Rango Común
Rango Posible
$451K$517K$605K$644K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Asociado en Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area está en una compensación total anual de $643,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Latham & Watkins para el puesto de Asociado in Greater Los Angeles Area es $451,000.

