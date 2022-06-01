Directorio de Empresas
Lansweeper
Lansweeper Salarios

El salario de Lansweeper va desde $67,595 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $120,600 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Lansweeper. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Gerente de Producto
$67.6K
Gerente de Programa
$121K
Ventas
$101K

Ingeniero de Software
$85.6K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Lansweeper is Gerente de Programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lansweeper is $93,072.

