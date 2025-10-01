Directorio de Empresas
Lamoda
Lamoda Analista de Negocios Salarios en Moscow Metro Area

El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in Moscow Metro Area en Lamoda totaliza RUB 3.03M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lamoda. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 3.03M
Nivel
L2
Base
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 233K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lamoda?

RUB 13.36M

Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Negocios en Lamoda in Moscow Metro Area está en una compensación total anual de RUB 7,801,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lamoda para el puesto de Analista de Negocios in Moscow Metro Area es RUB 3,031,156.

Otros Recursos