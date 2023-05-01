Directorio de Empresas
Lambda Salarios

El salario de Lambda va desde $119,400 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $301,500 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Lambda. Última actualización: 10/19/2025

Ingeniero de Software
Median $270K
Marketing
$251K
Operaciones de Marketing
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Producto
$245K
Ventas
$302K
Arquitecto de Soluciones
$231K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Lambda es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $301,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lambda es $248,010.

Otros Recursos