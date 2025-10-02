Directorio de Empresas
Lam Research
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Lam Research totaliza $158K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Lam Research
Software Engineer
Fremont, CA
Total por año
$158K
Nivel
L3
Base
$137K
Stock (/yr)
$7K
Bono
$14K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lam Research?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Lam Research in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $227,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lam Research para el puesto de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area es $126,000.

