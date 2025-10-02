Directorio de Empresas
Lam Research
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programa

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Gerente de Programa Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa in San Francisco Bay Area en Lam Research totaliza $212K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
Total por año
$212K
Nivel
L5
Base
$154K
Stock (/yr)
$34K
Bono
$23.5K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lam Research?

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Programa ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Kõrgeima palgaga Gerente de Programa ametikoha palgapakett ettevõttes Lam Research in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $265,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lam Research Gerente de Programa ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $187,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Lam Research

Empresas Relacionadas

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos