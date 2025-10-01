Directorio de Empresas
Lam Research
Lam Research Diseñador de Producto Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in San Francisco Bay Area en Lam Research totaliza $183K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research.

Paquete Mediano
Lam Research
Product Designer
Fremont, CA
Total por año
$183K
Nivel
3
Base
$150K
Stock (/yr)
$13.3K
Bono
$20K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lam Research?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Diseñador de Producto at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $201,583. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Diseñador de Producto role in San Francisco Bay Area is $164,333.

