  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

  • India

Lam Research Ingeniero Mecánico Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in India en Lam Research totaliza ₹2.28M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.28M
Nivel
L3
Base
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹207K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lam Research?

₹13.94M

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Títulos Incluidos

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en Lam Research in India está en una compensación total anual de ₹2,715,319. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lam Research para el puesto de Ingeniero Mecánico in India es ₹2,099,653.

Otros Recursos