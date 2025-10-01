Directorio de Empresas
Lam Research
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Ingeniero de Hardware Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in San Francisco Bay Area en Lam Research totaliza $190K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Lam Research
Hardware Engineer
Fremont, CA
Total por año
$190K
Nivel
L3
Base
$154K
Stock (/yr)
$20K
Bono
$16K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lam Research?

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Hardware ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Radio Frequency Engineer

Preguntas Frecuentes

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ingeniero de Hardware v Lam Research in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $298,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lam Research pre pozíciu Ingeniero de Hardware in San Francisco Bay Area je $189,400.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Lam Research

Empresas Relacionadas

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos