Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/1/2025
Compensación Total Promedio
Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Lam Research, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)