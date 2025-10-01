Directorio de Empresas
Kyndryl
La compensación de Ingeniero de Software in United States en Kyndryl va desde $128K por year para Band 6 hasta $193K por year para Band 9. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $122K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kyndryl. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Band 6
(Nivel de Entrada)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Kyndryl?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Kyndryl untuk posisi Ingeniero de Software in United States adalah $121,000.

