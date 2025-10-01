Directorio de Empresas
Kyndryl Científico de Datos Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Científico de Datos in Greater Bengaluru en Kyndryl totaliza ₹2.79M por year para Band 7. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹2.95M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kyndryl. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 1 Más Niveles
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Kyndryl?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Kyndryl in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹4,174,468. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kyndryl para el puesto de Científico de Datos in Greater Bengaluru es ₹2,945,452.

