Kronos Research
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Kronos Research Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Taiwan en Kronos Research totaliza NT$1.89M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kronos Research. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Total por año
NT$1.89M
Nivel
-
Base
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Kronos Research?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Kronos Research in Taiwan está en una compensación total anual de NT$10,086,066. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kronos Research para el puesto de Ingeniero de Software in Taiwan es NT$1,537,900.

