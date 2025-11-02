Kronos Research Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en Kronos Research va desde NT$1.61M hasta NT$2.28M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kronos Research. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio NT$1.82M - NT$2.07M Taiwan Rango Común Rango Posible NT$1.61M NT$1.82M NT$2.07M NT$2.28M Rango Común Rango Posible

+ NT$1.78M + NT$2.74M + NT$615K + NT$1.08M + NT$677K Don't get lowballed

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Kronos Research ?

