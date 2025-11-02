Directorio de Empresas
Kroll
  • Salarios
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

Kroll Analista de Ciberseguridad Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Ciberseguridad en Kroll totaliza CA$138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kroll. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$138K
Nivel
Senior Consultant
Base
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Kroll?
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Ciberseguridad en Kroll está en una compensación total anual de CA$175,216. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kroll para el puesto de Analista de Ciberseguridad es CA$92,615.

